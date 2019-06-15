Бывший французский полузащитник мюнхенского футбольного клуба «Бавария» Франк Рибери рассказал о том, что не согласен с результатами голосования за «Золотой мяч» в 2013 году.
Это главная несправедливость в моей карьере. Не только для меня, но и для многих других людей. Я был на вершине, но в итоге занял 3-е место, — цитирует Рибери L'Equipe.
19 мая в своём последнем матче за клуб против «Айнтрахта» (5:1) Рибери забил гол.
Рибери выступал за «Баварию» с 2007 года и провёл 420 матчей во всех турнирах, забив 123 гола.
Нападающий сборной Аргентины по футболу и испанской «Барселоны» Лионель Месси был назван самым высокооплачиваемым спортсменом мира, ранее писал News.ru.