Нападающий футбольного клуба «Локомотив» и сборной России Фёдор Смолов рассказал, почему принял решение отказаться от варианта продолжения карьеры в Английской премьер-лиге (АПЛ).
Мог перейти в «Вест Хэм». Клубы между собой договорились. Я сам решил не уезжать. У меня была травма. В Англии уже шёл сезон, а у нас — отпуск, — приводит слова Смолова «
Чемпионат».
Игрок добавил, что понимал, что пока восстановится от травмы и наберёт форму, пройдёт много времени.
В сезоне-2018/19 Смолов провёл 31 матч во всех турнирах, в которых забил восемь голов.
Защитник футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Живоглядов заявил, что неоднократно говорил, что хотел перейти к «железнодорожникам», писал News.ru.