https://static.news.ru/photo/641c182a-a3b3-11e9-b506-fa163e074e61_1024.jpg Фёдор Смолов Фото: Сергей Булкин/News.ru

Нападающий футбольного клуба «Локомотив» и сборной России Фёдор Смолов рассказал, почему принял решение отказаться от варианта продолжения карьеры в Английской премьер-лиге (АПЛ).

Мог перейти в «Вест Хэм». Клубы между собой договорились. Я сам решил не уезжать. У меня была травма. В Англии уже шёл сезон, а у нас — отпуск, — приводит слова Смолова « Чемпионат ».

Игрок добавил, что понимал, что пока восстановится от травмы и наберёт форму, пройдёт много времени.

В сезоне-2018/19 Смолов провёл 31 матч во всех турнирах, в которых забил восемь голов.

Защитник футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Живоглядов заявил, что неоднократно говорил, что хотел перейти к «железнодорожникам», писал News.ru.