Фото: instagram.com/09juan_perea

Колумбийский нападающий футбольного клуба «Порту» Хуан Переа прибыл в расположение самарских «Крыльев Советов».

Как сообщает пресс-служба самарцев, игрок пройдёт медосмотр, после чего с ним будет заключено трудовое соглашение.

В прошлом сезоне 19-летний футболист провёл три матча в Юношеской лиге УЕФА за «Порту», в которых не отметился результативными действиями.

News.ru писал, что «Динамо» подписало контракт с украинским защитником.

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