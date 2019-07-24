Колумбийский нападающий футбольного клуба «Порту» Хуан Переа прибыл в расположение самарских «Крыльев Советов».
Как сообщает пресс-служба самарцев, игрок пройдёт медосмотр, после чего с ним будет заключено трудовое соглашение.
Колумбийский форвард Хуан Переа прибыл в расположение "Крыльев Советов". В ближайшее время он пройдет медосмотр, после чего с ним будет заключен контракт.— ПФК Крылья Советов (@fckssamara)
pic.twitter.com/Ph5s2kduUG July 24, 2019
В прошлом сезоне 19-летний футболист провёл три матча в Юношеской лиге УЕФА за «Порту», в которых не отметился результативными действиями.
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