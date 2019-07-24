https://static.news.ru/photo/b772b6a4-ae09-11e9-b632-fa163e074e61_1024.jpg Фото: instagram.com/09juan_perea

Колумбийский нападающий футбольного клуба «Порту» Хуан Переа прибыл в расположение самарских «Крыльев Советов».

Как сообщает пресс-служба самарцев, игрок пройдёт медосмотр, после чего с ним будет заключено трудовое соглашение.

Колумбийский форвард Хуан Переа прибыл в расположение "Крыльев Советов". В ближайшее время он пройдет медосмотр, после чего с ним будет заключен контракт. pic.twitter.com/Ph5s2kduUG — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) July 24, 2019

В прошлом сезоне 19-летний футболист провёл три матча в Юношеской лиге УЕФА за «Порту», в которых не отметился результативными действиями.

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