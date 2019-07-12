https://static.news.ru/photo/a35c2266-a47e-11e9-a195-fa163e074e61_1024.jpg Никола Влашич Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Никола Влашич описал Россию одним словом.

Лучшее место на земле — Сплит. Россия в одном слове — мощь. ЦСКА в одном слове — семья. Лучшая кричалка фанатов ЦСКА — «Кирилл Набабкин — ухажёр для твоей мамки», — цитирует Влашича « Спорт-Экспресс ».

В прошедшем сезоне 21-летний хавбек перешёл к «армейцам» на правах аренды. За «красно-синих» он провёл 25 матчей. В активе хорвата 10 очков (пять голов и пять результативных передач) по итогам РПЛ.

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев продлил трудовое соглашение с армейским клубом, ранее писал News.ru.