Нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Никола Влашич описал Россию одним словом.
Лучшее место на земле — Сплит. Россия в одном слове — мощь. ЦСКА в одном слове — семья. Лучшая кричалка фанатов ЦСКА — «Кирилл Набабкин — ухажёр для твоей мамки», — цитирует Влашича «
Спорт-Экспресс».
В прошедшем сезоне 21-летний хавбек перешёл к «армейцам» на правах аренды. За «красно-синих» он провёл 25 матчей. В активе хорвата 10 очков (пять голов и пять результативных передач) по итогам РПЛ.
Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев продлил трудовое соглашение с армейским клубом, ранее писал News.ru.