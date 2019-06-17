https://static.news.ru/photo/014c7444-910f-11e9-b63b-fa163e074e61_1024.jpg Айртон Лукас Фото: Marco GalvÃO/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Защитник футбольного клуба «Спартак» (Москва) Айртон Лукас попал в сферу интересов французского «Лиона».

«Олимпийцы» ищут замену Ферлану Менди, которого продали в мадридский «Реал» за €48 млн. В числе претендентов на его место рассматривают Юссуфа Коне («Лилль»), Филипе Луиса («Атлетико»), Ренана Лоди («Атлетико Паранаэнсе») и Айртона Лукаса («Спартак»).

Айртон перешёл к «красно-белым» в январе 2019 года и сыграл 14 матчей. В его активе — три результативные передачи. Контракт с защитником рассчитан до 2024 года.

Нападающий Луценко перешёл в «Арсенал», писал News.ru.