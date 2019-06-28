https://static.news.ru/photo/2f07fdee-9bc9-11e9-9eb2-fa163e074e61_1024.jpg Диего Годин Фото: Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press

Футбольный клуб «Интер» подписал бывшего защитника испанского «Атлетико» Диего Година.

Условия контракта не разглашаются, сообщает пресс-служба миланской команды.

33-летний уругваец защищал цвета испанского клуба с 2010 года, стал двукратным победителем Лиги Европы.

В прошедшем сезоне Годин сыграл 30 матчей в чемпионате Испании. В активе футболиста 4 очка (3 гола и результативная передача). После завершения турнира защитник покинул «Атлетико» на правах свободного агента.

Бывший нападающий японского футбольного клуба «Саган Тосу» Фернандо Торрес, ранее также выступавший за «Челси», «Ливерпуль» и «Атлетико» объявил о завершении карьеры, писал News.ru.