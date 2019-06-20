https://static.news.ru/photo/48299442-934d-11e9-b6b0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) из-за коррупционного скандала с выбором Катара как страны — хозяйки мирового первенства 2022 года может в срочном порядке перенести проведение мундиаля в другую страну.

Как сообщает TNTSports, в настоящее время ФИФА проводит секретные встречи для поиска страны, которая готова принять чемпионат.

Помимо Катара на право провести ЧМ-2022 претендовали США, Южная Корея, Япония и Австралия.