Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) из-за коррупционного скандала с выбором Катара как страны — хозяйки мирового первенства 2022 года может в срочном порядке перенести проведение мундиаля в другую страну.

Как сообщает TNTSports, в настоящее время ФИФА проводит секретные встречи для поиска страны, которая готова принять чемпионат.

Помимо Катара на право провести ЧМ-2022 претендовали США, Южная Корея, Япония и Австралия.

Как ранее сообщалось, экс-глава УЕФА, трёхкратный обладатель «Золотого мяча» Мишель Платини подозревается в участии в коррупционных схемах. В частности, речь идёт о коррупции вокруг предстоящего чемпионата мира — 2022 в Катаре, за который, как признавался в 2010 году сам Платини, он проголосовал.

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