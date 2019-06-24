Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) не была проинформирована об антироссийской акции грузинских футболистов.
Как говорится в заявлении ФИФА, которое приводит
22 июня игроки кутаисского футбольного клуба «Торпедо» выступили с антироссийскими лозунгами перед матчем 19-го тура чемпионата Грузии против «Сиони». Игроки и тренеры команды вышли на матч в чёрных футболках с изображением карты и флага Грузии, а также надписью «Мы из Грузии. И наша страна оккупирована Россией». Примечательно, что фраза была написана на английском языке, писал News.ru. Примеру грузин последовали украинские игроки.
Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировал инцидент с грузинскими футболистами, которые провели антироссийские акции, писал News.ru.