https://static.news.ru/photo/bedb1fb6-969a-11e9-a2e5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Foto Olimpik/ZUMAPRESS.com /Global Look Press

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) не была проинформирована об антироссийской акции грузинских футболистов.

Как говорится в заявлении ФИФА, которое приводит ТАСС , организацию официально не проинформировали, и вопрос, «вероятно, входит в компетенцию соответствующего местного руководящего органа (Грузинской федерации футбола — ред.)».

22 июня игроки кутаисского футбольного клуба «Торпедо» выступили с антироссийскими лозунгами перед матчем 19-го тура чемпионата Грузии против «Сиони». Игроки и тренеры команды вышли на матч в чёрных футболках с изображением карты и флага Грузии, а также надписью «Мы из Грузии. И наша страна оккупирована Россией». Примечательно, что фраза была написана на английском языке, писал News.ru. Примеру грузин последовали украинские игроки.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировал инцидент с грузинскими футболистами, которые провели антироссийские акции, писал News.ru.