Международная федерация футбола (ФИФА) огласила список из десяти футболистов, которые претендуют на победу в премии The Best.
Полностью список выглядит следующим образом: Криштиану Роналду, Гарри Кейн, Садио Мане, Килиан Мбаппе, Френки де Йонг, Маттейс де Лигт, Эден Азар, Лионель Месси, Мохамед Салах и Вирджил ван Дейк.
Церемония вручения премии состоится 23 сентября в Милане.
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