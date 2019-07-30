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Матчи Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) могут отменить из-за стихийных пожаров, охвативших Сибирь.

В регламенте турнира говорится, что матчи могут отменить, если введён режим ЧП. По данным на 31 июля, в России остаются активными 147 лесных пожаров на площади 107,1 тысячи гектаров. Турнир...