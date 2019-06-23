https://static.news.ru/photo/7def4b60-959d-11e9-beb2-fa163e074e61_1024.jpg Фернандо Торрес Фото: Yutaka/AFLO/Global Look Press

Нападающий японского футбольного клуба «Саган Тосу» Фернандо Торрес, ранее также выступавший за «Челси», «Ливерпуль» и «Атлетико» и объявивший о завершении карьеры, назвал причины такого решения.

Я прислушался к своему телу, я больше не наслаждаюсь игрой так, как раньше, поэтому я решил, что самое честное — это уйти сейчас, хочу завершить карьеру с чистой совестью, — приводит слова Торреса испанская газета Marca .

Торрес выступал за клуб из Японии с лета 2018 года, сыграв в нынешнем сезоне семь матчей в Джей-лиге, не сумев отличиться результативными действиями.

Вместе с «Челси» он стал победителем Лиги чемпионов, Лиги Европы и Кубка Англии, с «Атлетико» — Лиги Европы. В составе сборной Испании завоевал золото чемпионата мира 2010 года и является двукратным чемпионом Европы (2008, 2012).

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