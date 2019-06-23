https://static.news.ru/photo/13be88da-95c2-11e9-abf3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун заявил, что к 2023 году болельщики будут владеть не только клубом, но и домашней ареной команды.

Кому нужен стадион без команды? Конечно, стадион будет являться частью инфраструктуры, которая перейдет к болельщикам, — цитирует Федуна « Комсомольская правда ».

Ранее функционер заявлял, что к 2023 году «Спартаком» должны владеть болельщики команды.

В прошедшем сезоне «красно-белые» заняли пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

По итогам завершившегося 26 мая чемпионата России в групповой этап Лиги чемпионов напрямую попали «Зенит» и «Локомотив». «Краснодар» попробует свои силы в квалификации турнира. «Спартак» и ЦСКА сыграют в квалификацию Лиги Европы.

Ранее News.ru писал, что украинский футболист не исключил продолжения карьеры в России.