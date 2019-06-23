Федун заявил, что стадион «Спартака» перейдёт к болельщикам
Андрей Лёвин
17:19, 23 июня 2019
https://static.news.ru/photo/13be88da-95c2-11e9-abf3-fa163e074e61_1024.jpgФото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун заявил, что к 2023 году болельщики будут владеть не только клубом, но и домашней ареной команды.
Кому нужен стадион без команды? Конечно, стадион будет являться частью инфраструктуры, которая перейдет к болельщикам, — цитирует Федуна «Комсомольская правда».
Ранее функционер заявлял, что к 2023 году «Спартаком» должны владеть болельщики команды.
В прошедшем сезоне «красно-белые» заняли пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
По итогам завершившегося 26 мая чемпионата России в групповой этап Лиги чемпионов напрямую попали «Зенит» и «Локомотив». «Краснодар» попробует свои силы в квалификации турнира. «Спартак» и ЦСКА сыграют в квалификацию Лиги Европы.
Ранее News.ru писал, что украинский футболист не исключил продолжения карьеры в России.