https://static.news.ru/photo/8e1d0a4c-b39b-11e9-86e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Владелец футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун встретился с группой болельщиков, которым ответил на некоторые вопросы.

Он объяснил, что бывший наставник «красно-белых» Массимо Каррера не вернётся в команду. Федун полностью доверяет нынешнему главному тренеру Олегу Кононову, сообщает « Спорт-Экспресс ».

Кроме того, 63-летний бизнесмен заявил, что полузащитник нидерландского АЗ Гус Тил будет приобретён в ближайшее время.

Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд заявил, что не видит светлого будущего в «Спартаке» при Федуне.