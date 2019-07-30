Владелец футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун встретился с группой болельщиков, которым ответил на некоторые вопросы.
Он объяснил, что бывший наставник «красно-белых» Массимо Каррера не вернётся в команду. Федун полностью доверяет нынешнему главному тренеру Олегу Кононову, сообщает «
Кроме того, 63-летний бизнесмен заявил, что полузащитник нидерландского АЗ Гус Тил будет приобретён в ближайшее время.
Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд заявил, что не видит светлого будущего в «Спартаке» при Федуне.