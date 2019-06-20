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Нападающий сборной Аргентины и каталонской «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал шансы национальной команды на выход из группы в Кубке Америки после ничьей с Парагваем (1:1).

Было бы безумием не выйти из группы. Нам нужно продолжать искать способы улучшить игру. На это почти нет времени, мы должны победить в следующем матче, если хотим пройти дальше, —...