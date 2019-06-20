Владелец футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун заявил, что Дмитрия Аленичева не было в его списке претендентов на должность главного тренера команды.
Я тогда склонялся к [Курбану]Бердыеву, но и [Виктор] Гончаренко был вариантом. Аленичева вообще не было в моём списке приоритетов. Но мне сказали, что за него подписываются, отвечают, они все сделают. Вот, профессионалы все сделали, а потом профессионалы исчезли, — цитирует Федуна «Чемпионат».
Дмитрий Аленичев тренировал московский «Спартак» с июня 2015 по июнь 2016 года. Специалист покинул клуб после поражения в третьем квалификационном раунде Лиги Европы от АЕК (Кипр).
Капитан футбольного клуба «Спартак» Денис Глушаков, покинувший команду, может продолжить карьеру в Европе, писал News.ru.