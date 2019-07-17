Федерация футбола Аргентины подала апелляцию на удаление нападающего Лионеля Месси в матче за третье место Кубка Америки против национальной команды Чили, который завершился со счётом 2:1.
Также аргентинский футболист отправит письмо в Южноамериканскую конфедерацию футбола (КОНМЕБОЛ) относительно обвинений организации в коррупции. Будет ли письмо содержать слова извинения, неизвестно, сообщает Mundo Deportivo.
В матче за третье место на Кубке Америки форвард Лионель Месси и защитник команды из Чили Гари Медель устроили потасовку на футбольном поле. Конфликт разгорелся на 37-й минуте матча. Главный арбитр Марио Альберто Диас де Вивар удалил с поля обоих спортсменов.
КОНМЕБОЛ может отстранить нападающего аргентинской сборной Лионеля Месси от игр за критические высказывания в адрес объединения, писал News.ru.