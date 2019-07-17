https://static.news.ru/photo/64b9d2ec-a87a-11e9-b869-fa163e074e61_1024.jpg Лионель Месси Фото: Geraldo Bubniak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Федерация футбола Аргентины подала апелляцию на удаление нападающего Лионеля Месси в матче за третье место Кубка Америки против национальной команды Чили, который завершился со счётом 2:1.

Также аргентинский футболист отправит письмо в Южноамериканскую конфедерацию футбола (КОНМЕБОЛ) относительно обвинений организации в коррупции. Будет ли письмо содержать слова извинения, неизвестно, сообщает Mundo Deportivo.

В матче за третье место на Кубке Америки форвард Лионель Месси и защитник команды из Чили Гари Медель устроили потасовку на футбольном поле. Конфликт разгорелся на 37-й минуте матча. Главный арбитр Марио Альберто Диас де Вивар удалил с поля обоих спортсменов.

КОНМЕБОЛ может отстранить нападающего аргентинской сборной Лионеля Месси от игр за критические высказывания в адрес объединения, писал News.ru.