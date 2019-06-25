https://static.news.ru/photo/8f0ee258-9727-11e9-aab6-fa163e074e61_1024.jpg Джефферсон Фарфан Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» и сборной Перу Джефферсон Фарфан пропустит около полугода из-за травмы.

Пока мы говорим о примерных сроках восстановления, опираясь на данные, которые нам присылают дистанционно. Точные сроки сможем сказать, когда посмотрим его, — цитирует ТАСС врача «железнодорожников» Никиту Карлицкого.

34-летний Фарфан получил тяжёлое повреждение в расположении сборной Перу, выступающей на Кубке Америки в Бразилии.

На турнире форвард сыграл в трёх матчах, забив один мяч и отдав одну голевую передачу.

Голкипер «Локомотива» Гильерме согласился снизить свои финансовые требования для заключения с клубом нового контракта, ранее писал News.ru.