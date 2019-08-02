https://static.news.ru/photo/e5c51962-b524-11e9-9142-fa163e074e61_660.jpg Фото: zarya-lugansk.com

Фанаты футбольного клуба «Заря» (Луганск) после ответного матча второго квалификационного раунда Лиги Европы против черногорской «Будучности» забросали камнями своих оппонентов, которые находились уже на выходе со стадиона.

Полиция, как сообщает Tribuna.com, час не выпускала фанатов «Будучности» из сектора, чтобы избежать столкновения между сторонами. Матч завершился в пользу луганской команды (1:0) и по итогам двухматчевого противостояния (4:1) они вышли в третий круг, где сыграют с софийским ЦСКА.

Тульский «Арсенал» во втором раунде квалификации проиграл азербайджанскому «Нефтчи» и покинул второй по значимости турнир Европы, писал News.ru.