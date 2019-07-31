https://static.news.ru/photo/2c46fdf8-b3ac-11e9-8415-fa163e074e61_660.jpg Фото: пресс-служба KFC BATTLE

В выпуске на канале «Красава», посвященному Артёму Милевскому, Евгений Савин рассказал о своём участии в качестве футбольного Наставника молодежного проекта KFC BATTLE.

Он посетил несколько мероприятий, пообщался с участниками, а также наградил победителей из Воронежа, которые отправятся в поездку в Барселону.

Всего было зарегистрировано более 60 000 участников Чемпионата KFC по футболу, которые сыграли свыше 18 000 матчей. Принять участие в турнире мог любой желающий. Помимо главного приза сильнейшие участники получили приглашения от скаутов на просмотр в профессиональные клубы.

Ранее News.ru писал, что испанский футбольный клуб «Атлетико» выступил с официальным заявлением, в котором не согласился с трансфером французского форварда Антуана Гризманна в «Барселону».