https://static.news.ru/photo/67ecc7f0-9b21-11e9-909d-fa163e074e61_1024.jpg Евгений Савин Фото: instagram.com/sava9

Бывший форвард сборной России, ныне популярный блогер Евгений Савин может стать игроком старейшего футбольного клуба мира — английского «Шеффилда».

Мы ведём переговоры с Савой. Пока никаких подписей поставлено не было, но мы очень хотим пригласить его зимой. Сава — профессионал, поигравший в Российской премьер-лиге, — заявил президент «Шеффилда» Ричард Тимс в интервью « СЭ ».

«Шеффилд» основан в 1857 году и является старейшим футбольным клубом мира. Сейчас он выступает в восьмом по рангу английском дивизионе.

Футбольный клуб «Валенсия» установил памятник на сиденье умершего болельщика, писал News.ru.