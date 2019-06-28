Бывший форвард сборной России, ныне популярный блогер Евгений Савин может стать игроком старейшего футбольного клуба мира — английского «Шеффилда».
Мы ведём переговоры с Савой. Пока никаких подписей поставлено не было, но мы очень хотим пригласить его зимой. Сава — профессионал, поигравший в Российской премьер-лиге, — заявил президент «Шеффилда» Ричард Тимс в интервью «СЭ».
«Шеффилд» основан в 1857 году и является старейшим футбольным клубом мира. Сейчас он выступает в восьмом по рангу английском дивизионе.