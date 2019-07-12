Эрнани Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

«Зенит» на своём официальном сайте сообщил об уходе в «Парму» полузащитника Эрнани. Бразилец будет выступать за итальянский клуб на правах аренды.

По данным сайта Football Italia, сумма выкупа может составить шесть миллионов евро.

Как писал News.ru, yападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» и сборной России Артём Дзюба попал в сферу интересов «Марселя».

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