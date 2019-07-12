«Зенит» на своём официальном сайте сообщил об уходе в «Парму» полузащитника Эрнани. Бразилец будет выступать за итальянский клуб на правах аренды.
По данным сайта Football Italia, сумма выкупа может составить шесть миллионов евро.
Эрнани продолжит сезон в «Парме».— ФК «Зенит» (@zenit_spb)
Детали соглашения:
https://t.co/0Fr9nWnJgl pic.twitter.com/HsVX0Xy8Pd 12 июля 2019 г.
Как писал News.ru, yападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» и сборной России Артём Дзюба попал в сферу интересов «Марселя».