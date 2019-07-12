Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Очередной сезон в Российской футбольной премьер-лиге (РПЛ) стартовал матчем в Туле между местным «Арсеналом» и московским «Динамо». Встреча завершилась вничью — 1:1.

Счёт был открыт на 16-й минуте: первый гол чемпионата записал на свой счёт португальский полузащитник «бело-голубых» Мигель Кардозу. В концовке встречи хозяева сумели отыграться — и тоже усилиями легионера. Ответный...