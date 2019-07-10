https://static.news.ru/photo/275dcfd8-a303-11e9-b0a9-fa163e074e61_1024.jpg Денис Петровский (слева) Фото: twitter.com/denpetrovskiy

Спортивный директор футбольного клуба «Енисей» Денис Петровский назвал ложью слова бывшего главного тренера команды Дмитрия Аленичева о просьбах по селекции.

Это ложь. С момента выхода в РПЛ вся селекция строилась исключительно под тренера. Причём как по расторжению тех игроков, которых лично он не видел в дальнейшем в команде, так и по приглашению новых, — написал Петровский на своей странице в Facebook .

Ранее наставник красноярской команды заявил, что ни одна просьба по селекции и порядку подготовки команды не была услышана.

В прошедшем сезоне «Енисей» занял последнее место в турнирной таблице премьер-лиги и вылетел в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

ФК «Енисей» объявил нового главного тренера, писал News.ru.