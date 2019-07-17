Наставник лондонского «Арсенала» Унаи Эмери заявил, что команда может совершить в ближайшее время ряд громких трансферов. По его словам, речь идёт о «больших игроках», способных сразу усилить состав.

Действительно, я могу сообщить нашим болельщикам, что у нас будет очень крепкая команда с теми футболистами, которые есть сейчас, а также с тремя или четырьмя игроками, которые могут появиться в составе в скором будущем, — цитирует главного тренера издание The Mirror .