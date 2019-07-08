Бывший врач футбольного клуба «Уотфорд» Фил Эдвардс найден мёртвым в собственном доме в Уилстоне.
Правоохранительные органы считают, что мужчина покончил жизнь самоубийством в связи с расследованием по его делу, сообщает The Sun.
В июне 60-летнего врача арестовали, обвинив в растлении мальчика, но позже его отпустили под залог. Полиция не остановила процесс расследования.
Ранее Эдвадрс работал в «Барнете», который выступает в Национальной лиге, и клубе из Чемпионшипа «Бирмингем Сити».
В прошедшем сезоне после 38 туров «Уотфорд» занял 11-е место в Английской премьер-лиге (АПЛ), набрав 50 очков.
Мадридский «Атлетико» решил устроить небольшие трудности «Барселоне» по оформлению трансфера нападающего Антуана Гризманна, писал News.ru.