Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко сравнил бывшего главного тренера команды Валерия Карпина с нынешним наставником «красно-белых» Олегом Кононовым.
Видимо, Карпин освоил «мессершмитт», а Кононов до сих пор на «кукурузнике». Они два летчика: один сбитый, другой — парящий. Почему-то получается так, что сбитый все время парящего прибивает, — цитирует Червиченко «Советский спорт».
Ранее Кононов объяснил, почему сделал Георгия Джикию капитаном команды.
Московский «Спартак» достиг договорённости по трансферу вратаря молодёжного состава итальянской «Ромы» Андреа Романьоли, писал News.ru.