Видимо, Карпин освоил «мессершмитт», а Кононов до сих пор на «кукурузнике». Они два летчика: один сбитый, другой — парящий. Почему-то получается так, что сбитый все время парящего прибивает, — цитирует Червиченко « Советский спорт ».