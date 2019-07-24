https://static.news.ru/photo/cf27fe1c-ae2c-11e9-bccd-fa163e074e61_1024.jpg Мартин Шкртел Фото: Seskimphoto/imago sportfotodienst

Бывший защитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Мартин Шкртел попал в сферу интересов итальянской «Пармы».

Как сообщает goal.tr, 34-летний футболист на данный момент остаётся свободным агентом. В начале июля истёк срок его соглашения с турецким «Фенербахче».

Шкртел защищал цвета «Зениат» с 2004 по 2007 год, после чего перешёл в «Ливерпуль».

Центральный защитник сборной России по футболу и турецкого клуба «Фенербахче» Роман Нойштедтер может продолжить карьеру в «Истанбуле», ране писал News.ru.