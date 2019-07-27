https://static.news.ru/photo/b4fcff32-b08f-11e9-895c-fa163e074e61_1024.jpg Олег Кононов Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Четырёхкратный чемпион СССР в составе «Спартака», бывший защитник Сергей Горлукович прокомментировал итоги матча третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Тамбовом».

Кононов — это путь в никуда. Не прав оказался, что ли? По-моему, время всё расставляет на свои места. Когда окончательно стошнит от игры, тогда, наверное, что-то поменяется. К этому всё шло, — цитирует Горлуковича « Спорт-Экспресс ».

Встреча завершилась со счётом 2:0. Голами отметились Седрик Гогуа и Сослан Таказов.

Благодаря этой победе «Тамбов» поднялся на десятое место в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» опустился на восьмое.

Для «Тамбова» — новичка РПЛ — это первая победа в истории на высшем уровне чемпионата России.

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