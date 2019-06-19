https://static.news.ru/photo/c0728fc4-9296-11e9-9078-fa163e074e61_1024.jpg Сергей Глушаков Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Бывший игрок московского «Спартака» Валерий Кечинов заявил, что Денису Глушакову невозможно было показывать нормальную игру под давлением болельщиков.

Я считаю, что такие люди, как Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров, в силу и возраста уже должны расстаться с командой. В случае Глушакова вообще сложно — невозможно было показывать нормальную игру под таким давлением со стороны болельщиков, — сказал Кечинов корреспонденту News.ru.

Также бывший полузащитник отметил, что возможная продажа Боккетти нацелена на усиление клуба молодежью.

Сальваторе — опытный защитник, но у него было много травм, после которых он долгое время пропускал. Я думаю, руководство пошло на этот шаг, чтобы сделать сильный наклон в сторону молодёжи. И если это будет окупаться, то будут покупаться сильные легионеры, которые будут реально усиливать игру «Спартака» в обороне, — утверждает он.

Как сообщалось, «Спартак» расторг контракт с полузащитником Глушаковым. Вслед за ним «Спартак» покинул Комбаров, писал News.ru.