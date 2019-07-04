https://static.news.ru/photo/13a58418-9e67-11e9-a4aa-fa163e074e61_1024.jpg Игорь Портнягин Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Российский форвард Игорь Портнягин стал игроком «Нижнего Новгорода», который выступает в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

Как сообщает официальный сайт клуба, контракт с игроком был подписан после матча против казанского «Рубина».

30-летний Портнягин — чемпион России и обладатель Кубка страны.

Следующий сезон «Нижний» проведёт в ФНЛ, так как проиграл самарским «Крыльям Советов» в стыковых матчах за право участвовать в Российской премьер-лиге (РПЛ).

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