Евгений Левченко Фото: instagram.com/elevchenko

Бывший полузащитник подмосковного «Сатурна» и сборной Украины Евгений Левченко занял высокий пост в Нидерландах. Спортсмен был избран президентом профсоюза футболистов страны.

Об этом сообщил сам Левченко в своём Twitter. Он назвал назначение «великой честью» и обещал делать всё возможное для защиты прав футболистов.

Ранее News.ru писал, что Федерация футбола Аргентины подала апелляцию на удаление нападающего Лионеля Месси в матче за третье место Кубка Америки против национальной команды Чили. Игра завершилась со счётом 2:1.

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