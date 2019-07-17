https://static.news.ru/photo/086b1a0e-a87b-11e9-85fe-fa163e074e61_1024.jpg Евгений Левченко Фото: instagram.com/elevchenko

Бывший полузащитник подмосковного «Сатурна» и сборной Украины Евгений Левченко занял высокий пост в Нидерландах. Спортсмен был избран президентом профсоюза футболистов страны.

Об этом сообщил сам Левченко в своём Twitter. Он назвал назначение «великой честью» и обещал делать всё возможное для защиты прав футболистов.

Дорогие друзья, хочу поделиться с вами новостью. С этого момента я являюсь президентом профсоюза футболистов Голландии! @spelersvakbond

Для меня- это великая честь. Я делал и буду делать все возможное для защиты прав футболистов. Ваш, Евгений Левченко pic.twitter.com/fXuBN7gnoh — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) 17 июля 2019 г.

Ранее News.ru писал, что Федерация футбола Аргентины подала апелляцию на удаление нападающего Лионеля Месси в матче за третье место Кубка Америки против национальной команды Чили. Игра завершилась со счётом 2:1.