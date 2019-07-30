https://static.news.ru/photo/c1452e74-b2bd-11e9-8b56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров на пресс-конференции, посвящённой итогам третьего тура чемпионата России, рассказал подробности использования cистемы видеоассистента рефери (VAR).

Что касается времени, через которое может рассматриваться спорный эпизод с применением VAR, оно определяется первой паузой после данного игрового эпизода. Хотя главный арбитр постоянно на связи с видеоассистентами, которые дают подсказки по каждому неочевидному моменту, — передаёт слова Егорова корреспондент News.ru.

Рефери встречи третьего тура между московскими ЦСКА и «Локомотивом» Владислав Безбородов использовал VAR на девятой минуте матча в спорном эпизоде около штрафной «железнодорожников», передаёт с матча корреспондент News.ru.

Ранее News.ru писал, что испанский футбольный клуб «Атлетико» выступил с официальным заявлением, в котором не согласился с трансфером французского форварда Антуана Гризманна в «Барселону».