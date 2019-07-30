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Глава судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров прокомментировал судейские решения в матче третьего тура чемпионата России «Тамбов» — «Спартак».

Пенальти в ворота хозяев следовало назначить и показать жёлтую карточку игроку, который в стенке закрывал лицо рукой — мяч попал в локоть. В эпизоде с отменённым голом «Спартака» арбитры действовали правильно, зафиксировав положение вне игры. Также верно не был назначен пенальти после падения Романа Зобнина в штрафной «Тамбова», — передаёт слова Егорова корреспондент News.ru.

«Тамбов» одержал победу над московским футбольным клубом «Спартак» в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счётом 2:0. Голами отметились Седрик Гогуа и Сослан Таказов.

Благодаря этой победе «Тамбов» поднялся на десятое место в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» опустился на восьмое.

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