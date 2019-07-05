Мне нравится многогранность, которая у меня появилась весной. Это прикольно — к 30 годам прийти к такой игре. Златан к этому пришёл после 30 — он так играл в «ПСЖ», в «МЮ». Было интересно, смогу ли я подстроиться, как он — очень рад, что вроде как всё получилось, — приводит слова Дзюбы Sports.ru .