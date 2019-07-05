https://static.news.ru/photo/b2825626-9f0a-11e9-837c-fa163e074e61_1024.jpgАртем ДзюбаФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» и сборной России Артём Дзюба сравнил себя со шведским форвардом «Лос-Анджелес Гэлакси» Златаном Ибрагимовичем.
Мне нравится многогранность, которая у меня появилась весной. Это прикольно — к 30 годам прийти к такой игре. Златан к этому пришёл после 30 — он так играл в «ПСЖ», в «МЮ». Было интересно, смогу ли я подстроиться, как он — очень рад, что вроде как всё получилось, — приводит слова Дзюбы Sports.ru.
В прошедшем сезоне Ибрагимович сыграл за «Лос-Анджелес» 12 матчей. В активе форварда 14 очков (11 забитых мячей и три голевые передачи).
37-летний швед — чемпион Голландии, Италии, Испании, Франции, а также победитель Лиги Европы.
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