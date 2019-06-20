Мы поддерживаем Загитову (о проведении в России чемпионата мира по фигурному катанию. — Ред.). Можно и нужно провести чемпионат мира в Москве или в Питере. Это показал чемпионат мира — 2018 по футболу. Мы увидели, какое грандиозное было событие. Хотим выразить благодарность Владимиру Владимировичу и всем, кто так популяризировал футбол, — сказал Дзюба.