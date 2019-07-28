https://static.news.ru/photo/1de3664e-b13f-11e9-a6ce-fa163e074e61_1024.jpg Артем Дзюба Фото: Сергей Булкин/News.ru

Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Артём Дзюба забил мяч в ворота «Оренбурга» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Дзюба забил свой 103-й гол в чемпионатах России. Таким образом, форвард «Зенита» вышел на шестое место в списке бомбардиров высшего дивизиона чемпионата России по футболу.

Дзюба обогнал своего нынешнего главного тренера Сергея Семака. На пятом месте в этом списке располагается Роман Павлюченко, от которого Дзюбу отделяет один точный удар.

«Краснодар» одержал разгромную победу над «Сочи» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ), ранее писал News.ru.