Мы хотели выиграть трофей, тем более, что в борьбе за него предстоял один матч. Не ожидали, что «Локо» в конце забьёт два. Почему пропустили? Наверное просто ещё не готовы на все 100, — приводит слова игрока корреспондент News.ru.