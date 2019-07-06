Нападающий футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) Лука Джорджевич прокомментировал поражение от московского «Локомотива» в матче за Суперкубок России.
Мы хотели выиграть трофей, тем более, что в борьбе за него предстоял один матч. Не ожидали, что «Локо» в конце забьёт два. Почему пропустили? Наверное просто ещё не готовы на все 100, — приводит слова игрока корреспондент News.ru.
Встреча, прошедшая 6 июля на стадионе «Динамо», завершилась со счётом 3:2 в пользу «железнодорожников».
В составе победителей дублем отметился Алексей Миранчук. Ещё один гол забил Фёдор Смолов.
«Локомотив» — трёхкратный обладатель Суперкубка России, писал News.ru.