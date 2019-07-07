Нападающий петербургского «Зенита» Лука Джорджевич после поражения в матче за Суперкубок России от московского «Локомотива» (2:3) дал эксклюзивное интервью корреспонденту News.ru.

— Почему не получилось победить? «Зенит» вёл в счете и казалось, что всё в ваших руках.

— Я думаю, что нам не удалось показать свой лучший футбол. Особенно в первой половине встречи, где мы лишь в конце смогли сравнять счёт. Затем мы проснулись и забили в ворота «Локо» второй. Могли и в третий раз огорчать соперника, тогда борьба за трофей фактически закончилась бы, но не повезло с реализацией. Когда мы думали, что «Локомотив» уже ничего не может, ребята «наелись», нам забили два мяча за буквально три минуты.

— Ранний гол от Фёдора Смолова сильно испортил планы вашего клуба?

— Да, они рано забили, и мы просто не ожидали от данного момента именно такого исхода — это был первый удар «Локомотива» по нашим воротам. Но у нас было много времени, чтобы отыграться. Мы даже дважды заставили капитулировать Гильерме, но этого оказалось недостаточно.

— В концовке дважды пропустили из-за того, что силы закончились? Нет пока оптимальной готовности?

— Думаю, что в чём-то можно с вами согласиться, но «Локомотив» тоже находился в примерно такой же ситуации — ребята со сборов приехали, тоже была небольшая усталость у них. Плюс это была первая встреча сезона.... Ничего, теперь надо внимательно разобрать допущенные ошибки, чтобы избежать их повторения.

Сергей Булкин/News.ru

— Какое лично у вас отношение к Суперкубку? Успех в чемпионате и Кубке России даёт право участия в еврокубках, а тут, кроме чаши, ничего не полагается.

— Для меня это хороший трофей, важный. Плюс тут всего одна игра, после которой ты либо поднимаешь кубок над головой, либо остаёшься ни с чем. «Зенит» заслужил право на участие в Суперкубке, так как в прошлом сезоне «сине-бело-голубые» были лучшей командой в России. Интересно посмотреть за битвой двух лучших клубов. Жаль, что удача сейчас была не на нашей стороне.

— Что после матча сказал в раздевалке Сергей Семак?

— Он нас поблагодарил за игру, так как все отдались на все сто процентов. Понятно, что впереди будет разбор встречи, будем искать свои ошибки. Немного передохнём и приступим к подготовке к чемпионату России.

— Не могу не спросить о вашем будущем, так как Джорджевича упорно сватают в казанский «Рубин», а также в ряд европейских команд. Проясните данную ситуацию.

— Ничего не могу сказать. Я сейчас футболист «Зенита». Каких-то интересных предложений пока не получал, никто официально мной не интересовался. Пока всё это лишь слухи, не более того.

— То есть вы планируете отыграть предстоящий сезон в «Зените»?

— Да, всё верно.