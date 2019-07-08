Бывший полузащитник футбольного клуба «Ливерпуль» Стивен Джеррард отказался возглавить «Ньюкасл».
Предложение наставнику «Глазго Рейнджерс» сделал президент «сорок» Майк Эшли, сообщает Mirror.
Ранее главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес покинул свой пост по истечении контракта, возглавив китайский «Далянь Ифан».
Джеррард возглавляет «Глазго Рейнджерс» с лета 2018 года. В прошедшем сезоне под его руководством команда заняла третье место в чемпионате Шотландии.
Главный тренер английского футбольного клуба «Дерби» Фрэнк