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В финале 46-го Кубка Америки, проходившего в Бразилии, хозяева турнира со счётом 3:1 взяли верх над сборной Перу.

Одним из главных действующих лиц матча стал нападающий бразильцев Габриэл Жезус. На 15-й минуте он отдал голевой пас Эвертону, открывшему счёт в поединке. На третьей добавленной к первому тайму минуте...