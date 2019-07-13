Фото: Global Look Press/Alexander Kulebyakin

Российский вратарь Сослан Джанаев подписал соглашение с футбольным клубом «Сочи».

Подписали контракт с Джанаевым на два года, — завил ТАСС генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко.

Финансовые условия сделки не разглашаются.

32-летний Джанаев является воспитанником ЦСКА. За «красно-синих» он выступал с 2005 по 2006 год. С февраля голкипер защищал ворота футбольного клуба «Медзь». В составе польской команды он сыграл семь матчей и пропустил 13 мячей.

Ранее сообщалось, что голкипер футбольного клуба ЦСКА Илья Помазун покинет команду в случае подписания Джанаева, писал News.ru.

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