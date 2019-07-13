https://static.news.ru/photo/e40cc4b0-a63f-11e9-8842-fa163e074e61_1024.jpgФото: Global Look Press/Alexander Kulebyakin
Российский вратарь Сослан Джанаев подписал соглашение с футбольным клубом «Сочи».
Подписали контракт с Джанаевым на два года, — завил ТАСС генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко.
Финансовые условия сделки не разглашаются.
32-летний Джанаев является воспитанником ЦСКА. За «красно-синих» он выступал с 2005 по 2006 год. С февраля голкипер защищал ворота футбольного клуба «Медзь». В составе польской команды он сыграл семь матчей и пропустил 13 мячей.
Ранее сообщалось, что голкипер футбольного клуба ЦСКА Илья Помазун покинет команду в случае подписания Джанаева, писал News.ru.