https://static.news.ru/photo/dd1588ec-a9f8-11e9-8ee7-fa163e074e61_1024.jpg Сослан Джанаев Фото: Nataliya Kondratenko/Global Look Press

Голкипер футбольного клуба «Сочи» Сослан Джанаев рассказал, как относится к слухам о сдаче матчей, в которых его заподозрили, когда в 2009 году он выступал за московский «Спартак».

Моя совесть чиста. Чтобы доказать это, в любой момент готов пройти проверку на полиграфе. Когда разрывали контракт, прямо спросил у Асхабадзе, генерального директора: «Откуда информация о нечестной игре? Почему меня не вызвали, не спросили? Вы же знаете — сантиметра не отдам на футбольном поле», — цитирует Джанаева « Спорт-Экспресс ».

32-летний вратарь выступал за «Спартак» с 2008 по 2013 год. В 2009 году Джанаева заподозрили в сдаче матчей «Крыльям Советов» (1:2) и ЦСКА (2:3) в концовке чемпионата России по футболу. Тогда «красно-белые» боролись за золотые медали, но уступили казанскому «Рубину».

Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Резиуан Мирзов стал игроком московского «Спартака», писал News.ru.