https://static.news.ru/photo/095d2f2c-a0b7-11e9-a5f7-fa163e074e61_1024.jpg Алан Дзагоев Фото: News.ru

Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Алан Дзагоев заявил, что хочет сыграть за сборную России на чемпионатах мира и Европы.

Думаю, у меня ещё есть время поиграть за сборную. Хочу восстановиться как можно скорее и играть дальше. Мои планы связаны с ЦСКА и со сборной. Надеюсь сыграть и на чемпионате Европы, и на чемпионате мира, — сказал Дзагоев ТАСС .

Дзагоев не выступал за сборную России по футболу с 7 июля 2018 года.

Игрок выступает за ЦСКА с 2008 года. С тех пор он выходил на поле в составе команды 342 раза, в этих встречах футболист забил 75 голов.

В настоящий момент игрок восстанавливается после разрыва крестообразных связок.

Голкипер и капитан московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев не собирается возобновлять карьеру в сборной России, писал News.ru.