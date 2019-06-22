Дмитрий Тарасов Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Полузащитник Дмитрий Тарасов, который вскоре покинет московский футбольный клуб «Локомотив», прооперирован.

В последней игре я получил повреждение мышцы и думал, что всё обойдётся реабилитацией, но в Риме сказали, что необходимо прооперировать. Операция прошла успешно! Два месяца, и я буду в полном порядке! — написал футболист в своём Instagram-аккаунте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Очень много звонков от друзей, куда я пропал за эти 2-3 дня, поэтому хочу прояснить ситуацию. В последней игре я получил повреждение мышцы и думал, что все обойдётся реабилитацией, но в Риме сказали, что необходимо прооперировать. Операция прошла успешно! 2 месяца и я буду в полном порядке! Знало не так много людей, но заранее- спасибо всем за поддержку P.S. Сейчас я нахожусь в непростой ситуации, но я справлюсь, потому что мои близкие и настоящие друзья всегда со мной! #всечтонеубиваеттоделаетнассильнее #квысокомучерезтрудное

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23)

Игрок и клуб не будут заключать новый контракт. Действующее соглашение 32-летнего хавбека истекает 30 июня.

В составе «Локомотива» Тарасов стал чемпионом России и трёхкратным обладателем Кубка России.

Тарасов покинет московский футбольный клуб «Локомотив», писал News.ru.

News.ru в соцсетях