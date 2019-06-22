Дмитрий Тарасов прооперирован и выбыл на два месяца
Андрей Лёвин
18:16, 22 июня 2019
https://static.news.ru/photo/ffe9bf8a-9500-11e9-a534-fa163e074e61_1024.jpgДмитрий Тарасов Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Полузащитник Дмитрий Тарасов, который вскоре покинет московский футбольный клуб «Локомотив», прооперирован.
В последней игре я получил повреждение мышцы и думал, что всё обойдётся реабилитацией, но в Риме сказали, что необходимо прооперировать. Операция прошла успешно! Два месяца, и я буду в полном порядке! — написал футболист в своём Instagram-аккаунте.