https://static.news.ru/photo/420715b0-99a8-11e9-a047-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Бывший защитник футбольного клуба «Спартак» (Москва) Дмитрий Комбаров, присоединившийся к самарским «Крыльям Советов», рассказал о своей новой команде.

Моя новая команда. Рад приступить к работе в ней! Приложу все усилия для достижения максимального результата!, — написал футболист в своём Instagram-аккаунте.

19 июня «Спартак» объявил о расторжении контракта с Комбаровым по обоюдному согласию. За «красно-белых» он выступал с 2010 года. В составе «Спартака» стал чемпионом России (сезон-2016/17), завоевал Суперкубок России (2017).

Ранее сообщалось, что Комбаров подпишет контракт с «Крыльями Советов» как только присоединится к клубу на сборе, писал News.ru.