Исполнительный директор Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мартин Каллен рассказал об изменениях формата проведения чемпионата Европы — 2020.
Чтобы избежать проблем с логистикой, все национальные команды будут прикреплены к близлежащим городам Евро-2020, — приводит слова Каллена RT.
Также он добавил, что Санкт-Петербург будет в связке с Копенгагеном. Так, Россия проведёт две встречи в Петербурге, а Дания — в Копенгагене. Остальные участники будут передвигаться между этими точками, не покидая пределы двух стран.
Чемпионат Европы по футболу впервые состоится в 12 городах различных стран. В российском городе пройдут три встречи группового этапа и четвертьфинал.
УЕФА опроверг информацию о приглашении Аргентины в Лигу наций, писал News.ru.