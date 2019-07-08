https://static.news.ru/photo/a4232202-a187-11e9-ba54-fa163e074e61_1024.jpg Фото: CŽzaro De Luca/dpa/Global Look Press

Исполнительный директор Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мартин Каллен рассказал об изменениях формата проведения чемпионата Европы — 2020.

Чтобы избежать проблем с логистикой, все национальные команды будут прикреплены к близлежащим городам Евро-2020, — приводит слова Каллена RT.

Также он добавил, что Санкт-Петербург будет в связке с Копенгагеном. Так, Россия проведёт две встречи в Петербурге, а Дания — в Копенгагене. Остальные участники будут передвигаться между этими точками, не покидая пределы двух стран.

Чемпионат Европы по футболу впервые состоится в 12 городах различных стран. В российском городе пройдут три встречи группового этапа и четвертьфинал.

УЕФА опроверг информацию о приглашении Аргентины в Лигу наций, писал News.ru.