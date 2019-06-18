https://static.news.ru/photo/efae4222-91e4-11e9-9148-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Михаил Капитонов/fc-tambov.ru

Спортивный директор футбольного клуба «Тамбов» Павел Худяков заявил, что клуб будет проводить домашние матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) на «Мордовия Арене» в Саранске.

Пока не будет готова наша арена, то есть до конца сентября, будем играть на «Мордовия Арене». Сами знаете, что случилось в Волгограде, сроки восстановления стадиона после затопления неизвестны, а нам нужно заявлять домашнюю арену, — приводит слова Худякова « Спорт-Экспресс ».

Тамбовский стадион «Спартак» вмещает 15 тысяч зрителей и пока не готов принимать матчи РПЛ, он будет модернизирован в соответствии с требованиями.

«Тамбов» занял первое место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), чем гарантировал попадание в Премьер-лигу.

Стало известно, когда состоится дерби «Спартака» и ЦСКА на стадионе «Открытие Арена», писал News.ru.