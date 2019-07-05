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Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Прядкин заявил , что директор по безопасности Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Желко Павлица посетит матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В первом туре в Грозном 14 июля встретятся «Ахмат» и «Краснодар».

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Прядкин сообщил о том, что директор по безопасности Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Желко Павлица посетит матч чемпионата России "Ахмат" - "Краснодар", который пройдет 14 июля в Грозном. pic.twitter.com/W9Dg3v0cSF — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) 5 июля 2019 г.

В 2013 году из соображений безопасности УЕФА наложил запрет на проведение матчей еврокубков на территории Северного Кавказа .

Совместная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Российского футбольного союза (РФС) и Российской премьер-лиги (РПЛ) изучила возможность проведения международных матчей по футболу в Чечне, ранее писал News.ru.