Директор по безопасности УЕФА посетит матч «Ахмата» в Грозном
Андрей Лёвин
15:51, 05 июля 2019
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Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Прядкин заявил , что директор по безопасности Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Желко Павлица посетит матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
В первом туре в Грозном 14 июля встретятся «Ахмат» и «Краснодар».
Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Прядкин сообщил о том, что директор по безопасности Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Желко Павлица посетит матч чемпионата России "Ахмат" - "Краснодар", который пройдет 14 июля в Грозном. pic.twitter.com/W9Dg3v0cSF
В 2013 году из соображений безопасности УЕФА наложил запрет на проведение матчей еврокубков на территории Северного Кавказа .
Совместная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Российского футбольного союза (РФС) и Российской премьер-лиги (РПЛ) изучила возможность проведения международных матчей по футболу в Чечне, ранее писал News.ru.