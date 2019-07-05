Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Прядкин заявил , что директор по безопасности Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Желко Павлица посетит матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В первом туре в Грозном 14 июля встретятся «Ахмат» и «Краснодар».

В 2013 году из соображений безопасности УЕФА наложил запрет на проведение матчей еврокубков на территории Северного Кавказа .

Совместная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Российского футбольного союза (РФС) и Российской премьер-лиги (РПЛ) изучила возможность проведения международных матчей по футболу в Чечне, ранее писал News.ru.

News.ru в соцсетях