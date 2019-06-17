Московское «Динамо» смогло завершить минувший сезон на мажорной ноте, избежав попадания в стыковые матчи чемпионата России. Но «бело-голубые» намерены в предстоящем розыгрыше РПЛ пошуметь заметно сильнее. Даже заговорили о попадании в еврокубки.

Самый главный «трансфер», если это событие можно назвать так, для москвичей произошёл в конце мая — банк ВТБ наконец-то закрыл сделку по приобретению клуба, став владельцем почти 100% акций. Так «Динамо» смогло обрести финансового гаранта, который также пообещал закрыть пятимиллиардные долги клуба.

Мы приобрели клуб за один рубль, у клуба были долги, около пяти миллиардов рублей. Эти долги будут оплачиваться восемь лет равными долями, без процентов начисления на них, что примерно означает 50-процентную скидку по этому долгу. Потому что в течение восьми лет, повторяю, никакие проценты не начисляются, — рассказал ТАСС глава банка Андрей Костин.

Понятно, что при поддержке такого гиганта надо ставить какие-то амбициозные цели, а не просто барахтаться в пучине. Тем более что работать главному тренеру Дмитрию Хохлову будет теперь куда комфортнее: его дерзкий оппонент Роман Широков, занимавший пост в руководстве и курирующий селекцию, покинул свой пост. Вместо него пригласили старого знакомого Дмитрия Валерьевича — Романа Орещука, который не так давно уже занимался комплектованием «бело-голубых».

Дмитрий Хохлов Сергей Лантюхов/News.ru

Первыми шагами по перестройке команды стали уходы защитника Себастьяна Хольмена и форварда Евгения Луценко. Если швед провалил концовку сезона, перестав попадать в состав, то расставание с форвардом не выглядит особо логичным — Евгений был одной из ударных сил «бело-голубых». На его счету четыре гола в РПЛ и три голевые передачи. Если учесть, что подопечным Дмитрия Хохлова голы в минувшем сезоне давались с большим трудом, то уход нападающего можно назвать большой потерей. Тем более что его приютил тульский «Арсенал», который будет стартовать в Лиге Европы.

Остаётся неясной ситуация с голкипером Антоном Шуниным и защитником Тони Шуньичем, контракты которых через две недели подойдут к концу. Ходят слухи, что продление ребят стоит в приоритете у боссов клуба. Вот бы ещё и тренера продлили, а то Хохлов находится в аналогичной подвешенной ситуации.

Зато в плане приобретений ситуация выглядит куда приятнее: оборону удалось укрепить Игорем Калининым («Рубин») и Заурбеком Плиевым («Ахмат»), а также пригласить одного из самых талантливых футболистов Польши — Себастьяна Шиманского. За него, к слову, вроде как заплатили более пяти миллионов евро. Гигантская для «Динамо» сумма, если учесть, что москвичи всегда были серьёзно стеснены в средствах.

Кстати, с приходом Калинина на левом краю обороны наблюдался перебор исполнителей: там ведь уже есть Морозов и Рауш, которые неплохо смотрелись в минувшем сезоне. Но Дмитрий Хохлов объяснил, как он сможет распоряжаться имеющимися в его наличии футбольными кадрами.

Предваряя вопросы об обилии игроков схожего амплуа, хочу сказать, что наша задача — создать в команде здоровую конкуренцию на каждую позицию. У нас есть чёткий, продуманный план на эту трансферную кампанию, и мы верим, что клуб приложит все усилия для его воплощения. А что касается позиции левого защитника, то хотим напомнить болельщикам и специалистам, что для того же Гриши Морозова «родным» является расположение на правом фланге защиты, и он, кстати, сам давно горит желанием проявить себя именно там, — цитирует наставника официальный сайт клуба.

Пресса активно сватает под крыло к Хохлову и ещё нескольких исполнителей, где больше других выделяется форвард «Лугано» Карлиньос. Даже агент бразильского футболиста подтвердил, что трансфер в «Динамо» — это дело недели или около того. Впечатляет и статистика игрока: 13 голов и четыре результативные передачи в не самом плохом чемпионате Швейцарии, где Карлиньос отыграл 31 матч. По цифрам — однозначное усиление проблемной зоны столичного коллектива.

Также не исключён переход и ещё одного игрока казанского «Рубина». Вслед за Калининым в бело-голубое может облачиться и Игорь Коновалов. Но там есть вопрос по сумме трансфера, так как в Татарстане хотят заработать с продажи 22-летнего футболиста около пяти миллионов евро. Именно это и отпугнуло зимой «Краснодар», который присматривался к хавбеку.

Есть вариант, что снова окажется в «Динамо» и Александр Ташаев, который с большим конфликтом уходил в стан «Спартака». Игрок, конечно, сильный, но в плане пиара такое возвращение будет иметь негативные последствия — болельщики уже даже на слухи реагируют очень остро, а что будет, если трансфер свершится?

Ещё одно столкновение столичных грандов, а «Динамо» пока ещё можно считать таким, может произойти вокруг персоны Амаду Санья. Молодой сенегальский полузащитник нужен не только «бело-голубым», но и их «красно-белым» соседям. Но опять же, всё лишь по информации прессы.

Амаду Санья Roland Krivec/DeFodi.eu/Global Look Press

Защитник «Шахтёра» Иван Ордец тоже попал в поле зрения селекции московского «Динамо». Но он может достаться москвичам бесплатно: его контракт с «горняками» вот-вот подойдёт к концу, и тогда 26-летний футболист сможет без зазрения совести собирать вещи и уезжать в Россию. Вроде как для представителей клуба из Донецка это не является каким-то табу или постыдным делом.

Пока же можно порадоваться и первым успехам легендарного клуба этим летом: смят и разбит словенский «Дравоград» из Словении, в воротах которого побывало 11 мячей. Ясно, что соперник не самый сильный, но для дружеского «дыр-дыра» на первом сборе вполне себе пойдёт. Для, так сказать, уверенности в своих силах и крепком будущем.

Понятно, что масштабы перестройки «Динамо» пока поражают лишь слухами, но есть ощущение, что положительная динамика в результатах будет видна уже по первым турам. Да, еврокубки — это очень амбициозно, но вот попадание в восьмёрку (если селекция продолжит работать продуктивно) вполне реально. Главное, чтобы всё в итоге не привело к тому, что «Динамо» снова отправилось бороздить просторы ФНЛ. Такого удара многие явно не переживут.