https://static.news.ru/photo/6123c0ca-a4f1-11e9-986f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Chernykh/Global Look Press

Московское «Динамо» на своём официальном сайте объявило о переходе полузащитника Абдул-Азиза Тетте в турецкий клуб «Газишехир».

Опорный полузащитник ганского происхождения стал игроком московского «Динамо» в январе 2018 года. За полтора года Тетте провёл за «бело-голубых» 35 матчей и забил один гол. Теперь руководство «Динамо» согласовало все детали трансфера с клубом турецкой Суперлиги «Газишехир» из Газиантепа, с которым полузащитник подписал контракт на три года.

Интересно, что несколькими днями ранее «Динамо» рассталось ещё с одним игроком этого амплуа — Самбой Соу. Уроженец Мали стал игроком английского клуба «Ноттингем Форест».

Эквадорский полузащитник петербургского «Зенита» Кристиан Нобоа теперь будет выступать за ФК «Сочи», писал ранее News.ru.