Московское «Динамо» на своём официальном сайте объявило о переходе полузащитника Абдул-Азиза Тетте в турецкий клуб «Газишехир».
Опорный полузащитник ганского происхождения стал игроком московского «Динамо» в январе 2018 года. За полтора года Тетте провёл за «бело-голубых» 35 матчей и забил один гол. Теперь руководство «Динамо» согласовало все детали трансфера с клубом турецкой Суперлиги «Газишехир» из Газиантепа, с которым полузащитник подписал контракт на три года.
Интересно, что несколькими днями ранее «Динамо» рассталось ещё с одним игроком этого амплуа — Самбой Соу. Уроженец Мали стал игроком английского клуба «Ноттингем Форест».
Эквадорский полузащитник петербургского «Зенита» Кристиан Нобоа теперь будет выступать за ФК «Сочи», писал ранее News.ru.