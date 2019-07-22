Российский чемпионат постепенно набирает свои обороты. «Зенит» из Санкт-Петербурга уже набрал неплохую крейсерскую скорость, Тонни Вильена помог «Краснодару» не опозорится в матче с «Уфой», а «Урал» неожиданно разгромил «Ахмат». News.ru представляет символическую сборную минувшего тура, которая порадует читателей неожиданными фамилиями.

Юрий Дюпин, «Анжи»

На звание лучшего голкипера претендовали трое представителей: помимо ставшего лучшим Дюпина были и Игорь Акинфеев, вытащивший сумасшедший мяч от Деспотовича, а также Александр Максименко, усилиями которого «Спартак» пропустил всего два мяча в Ростове. И все же вратарь «Рубина» перевесил — именно его уверенная игра помогла команде набрать три очка, хотя по ходу встречи расклад просматривался совершенно иным. Дюпин всегда показывал высокий уровень именно с «бело-голубыми», чьи болельщики до сих пор помнят матчи своего команды с «Анжи» в прошлом сезоне. Перейдя в «Рубин» голкипер остался на прежнем высоком уровне, сумев нейтрализовать выход сразу четырех футболистов «Динамо» на рандеву с ним.

Михаил Меркулов, «Урал»

Михаил Меркулов (справа) Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Мало кто верил, что поездка «Ахмата» в Екатеринбург не принесёт коллективу из Грозного очки. Если не три, то хотя бы одно. Меркулова уже второй сезон сватают в какой-то более статусный клуб. Говорили, что им интересуется «Спартак», но футболист по-прежнему выступает за «шмелей». В игре с «Ахматом» Меркулов отметился не только удачной обводкой и двумя заработанными фолами, но также успешно обводил футболистов гостей и активно подключался к атакам. На его счету голевая передача на Юрия Бавина, который смог установить итоговый счёт.

Роман Емельянов, «Урал»

Ещё один «шмель» в нашей сборной. Роман по своей позиции — опорник, но в данной игре был передвинут в защитную линию. И не сплоховал. Емельянов вместе с Арояном создали мощный оборонительный редут, который оказался не по зубам гостям из Чеченской Республики. Он трижды прерывал опасные атаки «Ахмата», а также четырежды выигрывал воздушные дуэли, не позволив гостям завершить их чем-то опасным. Во многом уверенная игра Романа и Михаила Меркулова помогла «Уралу» дома впервые в истории выступлений на «Екатеринбург Арене» завершить встречу без пропущенных мячей.

Джемал Табидзе, «Уфа»

Джемал Табидзе Виталий Тимкив/РИА Новости

Да, уфимцы не смогли сдержать напор «Краснодара» и победные 2:0 сменились на 2:3 в итоговом протоколе. Но Табидзе выделялся среди всей массы футболистов команды Вадима Евсеева. Он, кстати, забил один из мячей «быкам». Четырежды он ставил свой «шлагбаум» футболистам «Краснодара», один раз смог заработать фол и ещё однажды выиграл верховую борьбу. И как итог всех стараний — последний гол соперника был записан в качестве автогола Табидзе. Обидно, но на игре футболиста эта оплошность сказаться не должна.

Владислав Игнатьев, «Локомотив»

Игнатьев летом едва не покинул «Локо» в статусе свободного агента. Лишь в последний момент Юрию Сёмину удалось убедить руководство в необходимости продления соглашения с Владом. И он, вернувшись на поле после травмы, своим голом смог принести «железнодорожникам» победу в противостоянии с «Тамбовом». Тем более, что защитника в этом матче передвинули поближе к атаке, но как сказал главный тренер перед встречей: «Для Влада данная позиция не новая, он быстро вспомнит как играл на ней раньше». Три выигранных верховых единоборства и точность паса выше 70 процентов позволили Игнатьеву стать одним из лучших в составе «Локомотива» во втором туре РПЛ.

Никола Влашич, ЦСКА

«Армейцы» свой главный трансферный шаг летом уже сделали — выкупили арендованного Никуло Влашича. Хорват ярко проявлял себя по ходу всего матча с «Оренбургом», но позволив ЦСКА допустить оплошность прошлого сезона — проиграть. Хавбек умело накрутил сразу трех футболистов гостей, а затем точнехонько от штанги послал мяч в ворота — именно так «красно-синие» и открыли счёт в матче. Только вдумайтесь — за встречу Влашич сделал девять удачных обводок и трижды без фола останавливал атаку «газовиков». Процент точных передач у него как всегда высок — больше 80 процентов.

Тонни Вильена, «Краснодар»

Полузащитник пока осваивается в России, но уже во втором туре сподобился на гол удар, метко зарядив по ворота «Уфы» с очень дальней дистанции. А что будет, когда хавбек полностью адаптируется и начнёт раскрываться на все 100 процентов? Он трижды угрожал уфимцым, дважды его удары достигали цели. Практически девять передач из десяти у него были точными. Это при двух удачных обводках и трёх выигранных единоборствах. Вильена потихонечку становится основополагающим футболистом для «Краснодара», вокруг которого Мурад Мусаев и будет строить всю игру «быков» в ближайшем будущем.

Магомед Оздоев, «Зенит»

Еще не так давно Магомед Оздоев не проходил в стартовый состав петербургского «Зенита», но травмы коллег предоставили футболисту шанс, которым он успешно воспользовался. В игре с дебютантом РПЛ клубом «Сочи» Оздоев с передачи Артёма Дзюбы поставил жирную точку в выезде на юг — 2:0. Понятно, что бил Мага уже по пустым воротам, но данный гол следует воспринимать как награду за плодотворную работу. «Зенит» вместе с Оздоевым обозначает свои чемпионские амбиции уже на старте сезона.

Вячеслав Подберезкин, «Рубин»

Вячеслав Подберезкин Сергей Булкин/News.ru

После масштабной пертурбации состава в Казани Вячеслав Подберезкин оказался чуть ли не самым опытным футболистом в команде. Именно ему главный тренер Роман Шаронов и доверил право быть капитаном. Да, во встрече с московским «Динамо» Подберезкин не забил, но помог своему клубу даже в меньшинстве увезти из Москвы три очка.

Александр Соболев, «Крылья Советов»

Соболев пошёл по очень скользкому пути, начав ярко зажигать в текущем сезоне. Такими темпами парень может и до «Зенита» доиграться, а там не факт, что будет попадать в состав — конкуренция. Самара уступила тульскому «Арсенал», но гол Соболева через себя вполне себе тянет на лучший мяч тура. Тем более, что Александр отличается уже во второй встрече к ряду и во второй раз оказывается в нашей символической сборной.

Арнор Сигурдссон (ЦСКА)

ЦСКА в минувшем туре не стал испытывать судьбу и повторять ошибоки прошлого сезона, уже в первом тайме дважды заставив капитулировать голкипера «Оренбурга». Форвард «красно-синих» Сигурдссон забил гол на загляденье, а также весьма ярко выделялся на поле — 95 процентов пасов у него оказались точными. Атакующее трио в лице исландца, Влашича и Чалова должно стать главной ударной силой для ЦСКА в текущем сезоне. Да, не удалось проявить себя в стартовом туре с «Крыльями Советов», но уже во второй игре ребята втроём соорудили два гола. То ли ещё будет.