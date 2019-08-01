Полузащитник московского футбольного клуба «Динамо» Самба Соу покинул команду и перешёл в «Ноттингем Форест».
Спасибо за профессионализм и самоотдачу! Удачи, Самба! — говорится в сообщении «бело-голубых» в Twitter.
Самба Соу перешёл в— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official)
@NFFC! Спасибо за профессионализм и самоотдачу! Удачи, Самба! #fcdm #твоякоманДа #ДинамоМосква #трансферыДинамо pic.twitter.com/BnUsfXZMc2 1 августа 2019 г.
30-летний малийский хавбек в текущем сезоне сыграл один матч за «Динамо». В прошлом он провёл 18 матчей, в которых сделал одну голевую передачу.
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