https://static.news.ru/photo/6ad3b486-b446-11e9-be7e-fa163e074e61_660.jpg Самба Соу Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Полузащитник московского футбольного клуба «Динамо» Самба Соу покинул команду и перешёл в «Ноттингем Форест».

Спасибо за профессионализм и самоотдачу! Удачи, Самба! — говорится в сообщении «бело-голубых» в Twitter.

30-летний малийский хавбек в текущем сезоне сыграл один матч за «Динамо». В прошлом он провёл 18 матчей, в которых сделал одну голевую передачу.