Максимилиан Филипп Фото: Elmar Kremser/SVEN SIMON/Global Look Press

Нападающий дортмундского футбольного клуба «Боруссия» Максимиллиан Филипп может стать игроком московского «Динамо».

Как сообщает журналист Sky Sport Марк Бехренбек «бело-голубые» работают над согласованием трансфера 25-летнего футболиста.

В сезоне-2018/19 Филипп провёл 23 матча за «Боруссию», забил два гола и отдал три результативные передачи. Соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2022 года.

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле может стать игроком московского футбольного клуба «Спартак», ранее писал News.ru.

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