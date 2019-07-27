Нападающий дортмундского футбольного клуба «Боруссия» Максимиллиан Филипп может стать игроком московского «Динамо».
Как сообщает журналист Sky Sport Марк Бехренбек «бело-голубые» работают над согласованием трансфера 25-летнего футболиста.
В сезоне-2018/19 Филипп провёл 23 матча за «Боруссию», забил два гола и отдал три результативные передачи. Соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2022 года.
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле может стать игроком московского футбольного клуба «Спартак», ранее писал News.ru.