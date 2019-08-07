https://static.news.ru/photo/c3f9b592-b8e2-11e9-b3f5-fa163e074e61_660.jpg Диего Форлан Фото: Bai Xueqi/Xinhua/Global Look Press

Бывший нападающий футбольного клуба «Атлетико Мадрид» Диего Форлан объявил о завершении спортивной карьеры.

Недавно мне поступило интересное предложение, но я искал оправдания, чтобы не соглашаться на него. С годами я стал более избирательным, — приводит слова Диего Форлана AS.

По словам 40-летнего форварда, он понимал, что этот момент настанет, но принимать решение всё равно было сложно. Кроме того, футболист отметил, что хотел окончить карьеру в уругвайском «Пеньяроле».

Было бы здорово завершить карьеру в «Пеньяроле», но этого не произошло, и переговоры не увенчались успехом, — утверждает спортсмен.

Последней командой, цвета которой защищал уругвайский футболист, был гонконгский «Китчи».

Ранее нападающий играл за «Манчестер Юнайтед», став с командой чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ), брал Кубок и Суперкубок Англии. В составе мадридского «Атлетико» 40-летний спортсмен становился победителем Лиги Европы и Суперкубка УЕФА.

За сборную Уругвая футболист сыграл 112 матчей и забил 36 голов.

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